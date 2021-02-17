5 دول تصدر بيانا مشتركا بشأن هجوم أربيل الأخير: لن نتسامح معهم!

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بيان مشترك عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت إربيل

صدر البيان التالي من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج.



بلينكين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في أعقاب هجوم 15 شباط / فبراير في إقليم كردستان العراق:

نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 شباط / فبراير على إقليم كردستان العراق.



نقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي.



مع بعض، سوف تدعم حكوماتنا تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم بهدف محاسبة المسؤولين عنه.



نحن متحدون في رأينا بأن الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف لن يتم التسامح معها “.

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