الهجرة: ننسق مع هذه الجهة لمنع استغلال المخيمات في الحملات الانتخابية

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

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اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، تصميمها على عودة النازحين بطريقة طوعية وليست قسرية .

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 شباط 2021)، ان "الوزارة عزمت على انهاء هذا الملف وابعاد التدخلات عن النازحين لأنها قضية انسانية وليست سياسة"، مؤكدا، على "تصميم الوزارة اعادة النازحين بطريقة طوعية وليست قسرية".

واضاف، ان "المنظمات الدولية تعهدت بدعم النازحين ودعم بيوتهم في حال رجوعهم ، بينما بقائهم في المخيمات ربما لا يكون هناك دعم، لذلك فإن الوزارة ضد أي ضغط على النازحين في العودة".

واشار النوري، الى ان "الاتهامات التي وجهت للنازحين بأنهم عوائل داعش، لا يمكن الأخذ بها بطريقة مزاجية من دون دليل، والقضاء هو الحاكم لأن وزارة الهجرة والمهجرين ليست أمنية وقضائية بل هي وزارة خدمية".

واوضح، أن"الوزارة لديها تدقيق وتواصل مع مفوضية الانتخابات لمنع استغلال المخيمات في الحملات الانتخابية لأي مسؤول ومنع استخدام النشاط الانتخابي في مخيمات النازحين".

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