2021/02/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، عدم وجود بوادر لانفراجة قريبة بشأن الخلاف مع إقليم كردستان بخصوص موازنة 2021.

وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوار بين بغداد وأربيل مستمر من أجل الوصول إلى حلول بشأن حصة الاقليم من موازنة سنة 2021، والالتزامات المالية على الإقليم الواجب دفعها مقابل هذه الحصة".

وبيّن، أنه "لغاية الآن لا توجد انفراجة قريبة لحل هذه الأزمة او التوصل لحلول بهذا الأمر، وربما ستأخذ وقتاً طويلاً، ونستبعد تمريرها خلال الاسبوع المقبل".

واتهم الشبكي "بعض الأطراف الكردية" بأنها "لا تريد الحل، وتعمل على عرقلة أي جهود تريد الوصول إلى اتفاق وفق القانون والدستور"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع على ما يجري عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية حول فقرتين من قانون الموازنة".

وأضاف، أنه "في ظل الوضع الحالي، فنتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الخلافات مستمرة”.. عضو بالمالية النيابية يستبعد تمرير موازنة 2021 الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الخلافات مستمرة”.. عضو بالمالية النيابية يستبعد تمرير موازنة 2021 الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).