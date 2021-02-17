تظاهرة في بغداد للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المولات (صور)

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خرج عدد من أصحاب المحال أمام أحد المولات في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، بتظاهرات احتجاجية، رافعين عدداً من مطالب تضمنت احتجاجاً على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، القاضي بإغلاق المولات بدءاً من يوم غد الخميس، ولمدة أسبوعين.

ورفع المحتجون من أمام المول مطالباتهم ومخاطباتهم لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل التدخل والتراجع عن القرار، فيما ناشد المحتجون، السلطات، بفتح المولات وفق شروط صحية تُتخذ داخل المولات.

وجاء في لافتات رفعها المحتجون في بغداد، أن "القطاع الخاص هو الساند والداعم للقطاع العام بتشغيل الأيدي العاملة يا سيادة رئيس الوزراء"، ولافتة أخرى تضمنت عبارة "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، وأخرى كانت قد كُتِب فيها "قراركم يا دولة رئيس الوزراء هو قطع لأرزاق العاملين".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد أصدرت قراراً بإغلاق المولات والمطاعم، إضافة إلى اتخاذ قرارات، من أجل السيطرة على تفشي جائحة كورونا، بعد الارتفاع الكبير بالإصابات خلال الأيام الماضية، والإعلان عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا.

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