شاهد.. أول فيديو لطفل مصاب بفيروس كورونا المتحور في ذي قار

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، إصابة طفل في المحافظة بفيروس كورونا المتحور.

وحصلت (بغداد اليوم)، على "شريط مسجل يظهر طفلاً يتراوح عمره من سنة إلى سنتين، في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، يتنفس بصعوبة بالغة تحت جهاز التنفس الصناعي".

وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، أول أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، تسجيل المختبرات الخاصة بالسلالة الجديدة، أول الإصابات بفيروس كورونا المتحور، فيما أكد، أن المختبرات سجلت إصابة أطفال بالفيروس المتحور.

وقال التميمي في لقاء متلفز، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تمتاز بسرعة الانتشار وتصيب الأطفال على عكس كوفيد19.

وتشكل السلالة الجديدة من فيروس كورونا، خطرا على الأطفال وتصيبهم على عكس كوفيد19 الذي يكون فيه الأطفال أقل عرضة للإصابة.

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