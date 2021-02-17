الحشد ينفي تورطه بقصف أربيل ويلوح بمقاضاة الديمقراطي

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحشد الشعبي في العراق يوم الأربعاء اي تورط له بقصف مدينة أربيل، ملوحا بمقاضاة الحزب الديمقراطي الكوردستاني....

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