الإمارات تسجل 3452 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/17 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع

الإماراتية، عن تسجيل 3452 إصابة و14 حالة

وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء

الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي

عدد الإصاب

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