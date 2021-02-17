طفرة ثالثة لـ كورونا أكثر خطورة في 13 دولة

2021/02/17 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع “أوبسيرفر” باكتشاف طفرة

ثالثة لفيروس كورونا المستجد في 13 دولة،

أثارت قلق العلماء وخبراء الصحة.

وفي وقت سابق، جرى رصد طفرتين

لـ”كوفيد-19″ في كل من بريطانيا وجنوب

أفريقيا، قبل أن تنتقلا إلى

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