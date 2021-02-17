محمد هنيدي “يغضب” العراقيين.. ماذا يقصد بوصف شقيقته البدينة بالعراق؟ (فيديو)

2021/02/17 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشر الفنان المصري محمد هنيدي، مقطع فيديو لمشهد من فلمه الشهير امير البحار، فيما ادرج تعليقًا على الفيديو تسبب بغضب واسع وجدل لدى الاوساط الشعبية العراقية.

وكتب هنيدي معلقًا على الفيديو ليعدد الشخصيات التي ظهرن بادوار شقيقاته معرفًا بهم: “إخواتي البنات ..



جيداء وشيماء ولمياء والعراق”.

وتعددت التفسيرات لدى المعلقين ولاسيما العراقيين حول سبب وصف الشخصية البدينة بأنها العراق، فيما وصف بعضهم بان هنيدي يقصد بان “العراق كبير وقوي”، فيما استمر اخرون بالتساؤل والغضب حول سبب وصف هنيدي شقيقته بانها “العراق”.

وبالعودة لمقطع الفيديو، فإنه يظهر هنيدي خلال الحوار مع الشخصيات اللاتي يظهرن بدور شقيقاته، وجه كلمة الى شقيقته البدينة بأنها “تحتاج الى الامم المتحدة لكي تلمّها”، وهو التفسير الاقرب الذي جعل هنيدي ان يصفها بانها العراق.

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