2021/02/17 | 14:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، إن عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، انه “في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه”.بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه- حوالي 2.7 مليون شخص.في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.وأشارت المنظمة، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تنشر إحصائية مطمئنة عن الجائحة: انخفاض كبير لمؤشر الإصابات والضحايا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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