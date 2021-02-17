شركة إيطالية قد تتولى مشروع سكك الحديد الربط مع تركيا

2021/02/17 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادناقشت الشركة العامة لسكك حديد العراق اليوم الاربعاء شركة (PEG) الإيطالية العريقة في المجال السككي في مقر الشركة للاطلاع على اهم مشاريع السكك المعروضة للاستثمار ومد خطوط السكك الحديدية.ونقل بيان لوزارة النقل وصل “النور نيوز” نسخة منه عن مدير عام الشركة طالب الحسيني قوله “تم خلال اللقاء مناقشة ودراسة تنفيذ مشروع “فاو …

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