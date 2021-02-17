الأحوال المدنية: إصدرنا أكثر من 37 الف جواز خلال أسبوع

2021/02/17 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن حصيلة اعمالها الأسبوعية في دوائرها ببغداد والمحافظات.وبينت المديرية ان عدد البطاقات الوطنية المنجزة من 2/7 ولغاية2/11 بلغ (41213 بطاقة)، وبلغ عدد الجوازات المطبوعة (37,725 جواز).واضافت “كما تم منح (14659 بطاقة سكن)، وانجاز (1630 معاملة) من مديرية شؤون الأحوال المدنية، وإصدار (887) شهادة جنسية، في …

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