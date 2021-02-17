أمانة مجلس الوزراء تتوقف عن استقبال المراجعين في دائرة المفصولين السياسيين

2021/02/17 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعليق استقبال المواطنين بسبب الإجراءات الوقائية.فيما اشارت إلى استئناف عملية استقبال المواطنين عند تحسن الموقف الوبائي.وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه، “تعتذر دائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن استقبال المواطنين في مكتب الخدمة الخارجي، …

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