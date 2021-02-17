عائق وحيد امام عدم اقرار موازنة 2021

2021/02/17 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عن سبب يقف دون إقرار قانون موازنة 2021، لا علاقة له بالاعتراض على سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حمة رشيد إن “سعر الصرف موضوع يقع على عاتق البنك المركزي ولا يحق لأحد التدخل فيه”، مبينا أن “القرار عالج 23 ترليون دينار من العجز ولذلك لا أتصور البنك يقبل بتغيير سعر الصرف”.

ولفت إلى أن “الكتل السياسية وافقت على بقاء سعر الصرف باجتماع الرئاسات الثلاث، وبوجود وزير المالية، ولم تبديِ الكتل السياسية رفضهما لارتفاع سعر الدولار، وكل ما يقال في الإعلام ليس رأي الكتلة”.

وأضاف، أن “ما تبقى من الموازنة هي مسألة الكرد التي خلال الأيام القادمة سيحسم أمرها”.

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