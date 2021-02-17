2021/02/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي ستحل قريبا الذكرى الثانية للحراك الشعبي في الجزائر الذي أنطلق في22فيفري2019، وذلك بعد حوالي عشر سنوات من إندلاع ما سمي ب"الربيع العربي"الذي عرفته منطقتنا منذ2011، والذي تحول إلى "خريف دموي" -حسب عنوان كتاب حوله للفرنسي جون ميشال فيرنوشي-، وهو الذي دفعنا إلى إستخدام مصطلح "الخريف العربي" في عنوان هذه المقالة بدل "الربيع العربي" لأنه تحول فعلا إلى خريف دموي في الكثير من دوله إن لم نقل جلها، وهو دلال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخريف العربي والحراك الجزائري-أوجه التشابه والإختلاف- - رابح لونيسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخريف العربي والحراك الجزائري-أوجه التشابه والإختلاف- - رابح لونيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).