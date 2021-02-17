انزلاقات يسارية - مصطفى مجدي الجمال

2021/02/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_مجدي_الجمال منذ صغري فتنتني فكريًا وعمليًا وعاطفيًا عبارة أن اليسار هو عقل العصر وشرفه وضميره.



وربما يلاحظ المتابع لمقالاتي أنني أربط في بعضها بين التناول الفكري والسياسي وبين التجارب الشخصية حتى تتضح وتتعين الأفكار.



وهو ما سأفعله هنا أيضًا.وأخذت أفسر العبارة السابقة لنفسي بأن عقل العصر هو الذي يعرف كيف تعمل القوانين العامة للتطور في السياقات المتغايرة والمتجددة، وماهي القوى الدافعة موضوعيًا صوب التقد ......





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