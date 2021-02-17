الانبار..قوات الحشد الشعبي باقية في المناطق الغربية ولا نية لانسحابها

2021/02/17 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر مسؤول، الاربعاء، بثبات قوات من الحشد الشعبي في المناطق الغربية باتجاه العاصمة بغداد، نافيا الانباء التي تحدث عن انسحابها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “الانباء التي تحدثت عن انسحاب قوات من الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق غربي الانبار، على خلفية وجود مخطط امريكي لاستهدافها عارية عن الصحة وكافة قطعات الحشد الشعبي متواجدة في مواقعها ولم يطرأ على حركتها اي تغير “.

وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي لم تصلها اي اوامر بالانسحاب وان ما اشيع حول عمليات انسحاب عارية عن الصحة”، مبينا ان “القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تقوم حاليا بعمليات استباقية في المناطق الغربية”.

يشار الى ان عدد من الوكالات الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي روجت خبر مفاده انسحاب قوات من الحشد الشعبي من المناطق الغربية خشية استهدافها من قبل الطيران الامريكي.



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