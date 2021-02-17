آبل تقدم حلولا جديدة للمشاكل التي تعترض جهازها آيفون 12

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة “آبل” أنها ستقوم بتقديم إصلاحات جديدة لأنواع من أجهزتها أمثال “آيفون12” و”آيفون 12 ميني”، والتي كانت تتطلَّب عادة استبدال الجهاز بالكامل.وأخبرت الشركة جميع معتمديها، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهذه الإصلاحات ليقوموا بتقدميها إلى مستعملي هذه الأنواع من الأجهزة، بحسب ما ذكر موقع “macrumors”.وقالت الشركة أن المعتمدين سيكونون قادرين على […]

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