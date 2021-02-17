الاقليم يسجل 115 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تسجيل 115 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 357 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (4718 فحوصات جديدة)

• (2288) اربيل

• (658) السليمانية

• (1531) دهوك

• (0) حلبجة

• (215) كرميان

• (26) رابرين

2.



الاصابات: (115 اصابة جديدة)

• (51) اربيل

• (28) السليمانية

• (34) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (112 حالة شفاء جديدة)

• (76) اربيل

• (8) السليمانية

• (25) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (1 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لأي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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