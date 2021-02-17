السفارة الامريكية تطلق صافرات الانذار

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، ان السفارة الأمريكية في بغداد تواصل اطلاق قذائف منظومة crm.

وقال المصدر لـ PUKmedia، ان صافرات الانذار انطلقت ضمن السفارة الامريكية الموجودة في العاصمة بغداد وشغلت منظومة الـcrm كممارسة امنية.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد اعلنت، يوم الثلاثاء 20201/2/9، انه خلال الايام القادمة، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ التابعة لنا، معربة عن اعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك.

PUKmedia خاص

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