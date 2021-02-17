عملية انعاش لطفل سجل أول اصابة بالسلالة الجديدة في ذي قار (فيديو)

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت محافظة ذي قار، الاربعاء، اول اصابة بسلالة كورونا الجديدة.

وبحسب مقطع مصور حصل عليه NRT عربية، (17 شباط 2021)، فقد اظهر طفل وهو يرقد على سرير المرض، في احدى مستشفيات المحافظة، فيما يحاول الاطباء انقاذه عبر اجهزة خاص في الانعاش.

وأعلن وزير الصحة، حسن التميمي، في وقت سابق الإثنين، تسجيل أولى الإصابات في البلاد، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي، إن "مختبرات الصحة العامة في وزارة الصحة، سجلت ظهور إصابات بالسلالة الجديدة المتحولة لفيروس كورونا سريعة الانتشار".

وأكد الوزير أن "السلالة الجديدة يمكن أن تصيب الأطفال"، فيما لم يحدد عدد هذه الإصابات ولا أماكن انتشارها".

وطالب الوزير "الجميع بالالتزام بالتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة، لغرض السيطرة على الوباء الجديد."

كما دعا "قوات الأمن العراقية إلى مساندة وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي الفيروس".

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