أول تعليق رسمي من برشلونة بعد هزيمة سان جيرمان

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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علق نادي برشلونة الإسباني على الهزيمة المذلة مساء أمس الثلاثاء من باريس سان جيرمان 4-1 في ذهاب دور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو

واكد غييرمو امور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة على أن الفريق لن يستسلم في مباراة العودة بملعب حديقة الأمراء وسيقاتل حتي النهاية.

وقال آمور في تصريحاته: “لن نرمي المنديل، سنقاتل حتى النهاية، مازالت هناك مباراة وسندافع عن حظوظنا.



واضاف: “صحيح أن هناك لاعبين يستطيعون تقرير مصير المباريات وتغيير النتيجة، لكن هذه المسألة تبقى خاصة بالفريق وباريس كان الأفضل، وسط میدانهم تحكموا في إيقاع اللعب طوال المباراة، واستحقوا الانتصار".

وتابع: “سنحاول تصحيح الأخطاء والعودة للتدريبات بشكل جيد من أجل تحقيق شئ إيجابي في لقاء العودة بفرنسا".



ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في معركة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 مارس المقبل.

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