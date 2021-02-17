الرياض تعلن إسقاط طائرة مفخخة انطلقت من اليمن باتجاه السعودية

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، إسقاط طائرة مفخخة أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان له، إن "قواتنا تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه السعودية".

وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ’’التحالف العربي’’ بقيادة السعودية، استهداف طائرة مدنية في مطار أبها، من قبل الحوثيين، فيما قال إنها تعتبر ’’جريمة حرب’’، ستعاقب عليها وفق القوانين.

وقال التحالف في بيان له: "تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي في السعودية جراء اعتداء الحوثيين".

وأضاف، أن "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".

وأكد التحالف "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومحاسبة الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

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