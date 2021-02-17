النجف تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/17 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء (17 شباط 2021)، تسجيل أكثر من 400 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان موقفها الوبائي، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 3019 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2434 بطريقة PCR و 585 بطريقة Rapid Tests )".

وأضافت، أن "الفحوص المختبرية أثبتت إصابة 405 أشخاص بفيروس كورونا، فيما تماثل 209 أشخاص إلى الشفاء، من غير وفيات جديدة".

وتابعت الدائرة، أنه "من بين الاصابات 9 حالات في صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ 27246، وحالات الشفاء بلغت ، 23168، والوفيات 334 حالة، والحالات الي تحت العلاج 3744"، مبينة، أن "مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة بلغت 2555".

ولفت، إلى أن "الوفيات التي تمت الإشارة إليها يوم أمس غير مشخصة بفحص (PCR)، لذلك لم تدرج ضمن الموقف الوبائي حسب تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

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