2021/02/17 | 15:21 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 فبراير 2021 | 03:20 مساءً

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كردستان يسجل 115 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي ، إن الإصابات توزعت على هذا النحو: 51 أربيل، 28 السليمانية، 34 دهوك، 2 كرميان ليبلغ معها إجمالي العدد 107301.



وتماثل 112 مريضا بالجائحة للشفاء التام وكالاتي: 76 أربيل، 8 السليمانية، 25 دهوك، 3 كرميان، ليترفع معه عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 102657.



وتوفي مصاب واحد بكورونا في إدارة منطقة كرميان خلال آخر 24 ساعة ليكون مجموع الوفيات منذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان ولغاية الآن 3502.

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