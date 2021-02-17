2021/02/17 | 15:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية.. احمد صلاح يقدم استقالة تدريب فريق زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. احمد صلاح يقدم استقالة تدريب فريق زاخو) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. احمد صلاح يقدم استقالة تدريب فريق زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).