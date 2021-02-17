الداخلية: لن نتهاون في تطبيق إجراءات وزارة الصحة

2021/02/17 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، عدم التساهل والتهاون في مجال تطبيق الإجراءات الصحية الموضوعة من وزارة الصحة ولجنة السلامة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة / المعلومة/، ان” الوزارة عازمة على تطبيق الإجراءات التي حددها وزارة الصحة بشأن حظر التجوال والالتزام بالإجراءات الصحية في الفترة المقبلة”، مبينا، ان” الأوامر صدرت لجميع دوريات وقطعات الوزارة بضرورة تطبيق الإجراءات حرفيا مع مراعاة الظروف الطارئة”.

وأضاف، ان” الداخلية لديها نوعين من الخطط التي سوف تطبقها، الأولى تتضمن تحديد عدد المراجعين في الدوائر ذات العلاقة بالمواطنين، الثانية وهي تطبيق الاجراءات الالزامية التي جاءت بها مقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية”.

وأشار الى ان” فرق الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات في المناطق والاحياء في عموم البلاد وفرض الغرامات على المخالفين”.انتهى / 25رؤ

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