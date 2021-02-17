روسيا وتركيا وإيران تدين مصادرة عائدات النفط السوري

2021/02/17 | 15:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دانت روسيا وتركيا وإيران المصادرة غير الشرعية وتحويل عائدات النفط شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن الحقول النفطية يجب أن تملكها الحكومة السورية.وجاء في بيان تمت الموافقة عليه عقب الجولة الخامسة عشرة من مباحثات أستانا بشأن سوريا، والتي جرت في سوتشي الروسية بمشاركة وفود من الأمم المتحدة، وروسيا، وتركيا، وإيران: “لقد عبرنا من جديد عن اعتراضها للمصادرة غير الشرعية وتحويل عائدات النفط التي يجب أن تملكها جمهورية سوريا العربية”.كما اتفقت الدول الثلاث على أن تحقيق الأمن والاستقرار طويل الأجل شمال شرقي سوريا لا يمكن إلا على أساس الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها”.وأعلنت روسيا وتركيا وإيران […]

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