لجنة نيابية: تجارة المواد الغذائية غير مشمولة بقرارات حظر التجول

2021/02/17 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في مجلس النواب، سلام الشمري، أن المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالقوت اليومي غير مشمولة بقرارات حظر التجوال التي تبدأ يوم الخميس المقبل.

وقال الشمري، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المواد الغذائية من الفواكه والخضر وكل ما يتعلق بالاستهلاك اليومي غير مشمولة بقرارات الحظر؛ لتوفير وتأمين الأمن الغذائي للمواطن في جميع المحافظات".

وأضاف الشمري، أن "اللجنة سيكون لها متابعة ميدانية في كل المحافظات، وسيتم تقسيم عمل اللجان"، مؤكدا أنه "سيتم المحافظة على أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر قدر الإمكان".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القطاع الزراعي المحلي في تطور مستمر، موضحا أن "العراق كان مستوردا لأكثر من 5 ملايين طن من الشعير وأكثر من مليون طن ذرة وهذا مؤشر خطير جدا لإخراج العملة الصعبة".

وتابع: "اليوم أعلنا الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية وإيرادات وزارة الزراعة والتجارة لمتابعة اللجنة الزراعية".

ولفت رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، إلى أن إيرادات العراق من محصول الحنطة وصلت لأكثر من 5 ملايين طنا، وأعلنت وزارة الزراعة تهيئتها لتصدير أكثر من 700 ألف طن شعير وهذا مؤشر إيجابي جدا.

وفيما يخص الذرة الصفراء، أوضح الشمري، أن هناك إيرادات تغطي أكثر من 40% من احتياجات العراق.

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته مبينا أن هناك مشاريع قيد التطوير وقيد الإنجاز، لافتا إلى أنه اللجنة تأمل بازدياد طاقات العراق في عامي 2023 و2024 وبعدها يعلن العراق جاهزيته لتصدير جميع الفواكه والخضر وفيما يخص الثروة الحيوانية أيضا.

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