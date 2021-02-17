دولة خليجية تصدر جواز سفر رقميا لمن تلقى لقاح كورونا

2021/02/17 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي للبحرين، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة أطلقت جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم الواقي من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة.

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