2021/02/17 | 15:36 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عدم وجود موعد رسمي للتصويت على الموازنة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: لم يتم تحديد موعد رسمي للتصويت على الموازنة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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