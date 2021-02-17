اللجنة المالية: لم يتم تحديد موعد رسمي للتصويت على الموازنة

2021/02/17 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عدم وجود موعد رسمي للتصويت على الموازنة.

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