الصحة تسجل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/17 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.وقالت الصحة في بيان، إن “الاصابات المسلجة لهذا اليوم بلغت 3575، فيما بلغت نسبة الشفاءات 1263، مقابل 12 حالة وفاة”.

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