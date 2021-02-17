طفرة هائلة لمؤشر الإصابات بفيروس ’كورونا’ في العراق

2021/02/17 | 16:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

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وقالت الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، إن "الاصابات المسلجة لهذا اليوم بلغت 3575، فيما بلغت نسبة الشفاءات 1263، مقابل 12 حالة وفاة".

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