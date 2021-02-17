2021/02/17 | 16:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته 7sky:” ان الحلبوسي التقى عددا من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد ، واستمع، خلال اللقاء، إلى عدد من المواضيع والمشاكل والمطالبات لأهالي مناطق جنوب بغداد، منها ما يخص الجانب الخدمي والبنى التحتية، وضرورة إعمار هذه المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات و موضوع دعم الفلاحين والمزارعين”.





واكد الحلبوسي :” ان مجلس النواب عمل على دعم هذه الشريحة المهمة من خلال الموازنة، وذلك بالزام الحكومة ووزارة المالية بدفع مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف اي مستحقات واي انفاق آخر بكل مؤسسات الدولة “.





وجرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول الانتخابات المبكرة المقبلة، وكد الحلبوسي ضرورة المشاركة الواسعة فيها واختيار ممثلين يعبِّرون عن واقع هذه المناطق وتطلعات أبنائها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحلبوسي يؤكد لشيوخ عشائر جنوب بغداد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات 7 SKY TV.

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