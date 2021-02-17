2021/02/17 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).