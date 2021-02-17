بيع شقة في هونغ كونغ بسعر قياسي بلغ 59 مليون دولار

2021/02/17 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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بيعت شقة جديدة في هونغ كونغ مساحتها 313 مترا مربعا في مقابل 59 مليون دولار، محطمة تاليا الرقم القياسي للسعر الأعلى نسبة للمساحة مع حوالى 182 ألف دولار للمتر المربع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

فقد ذكرت معلومات صحافية أن الشقة المؤلفة من خمس غرف عند مرتفعات حي ميد-ليفلز الرائج في هونغ كونغ، بيعت في مقابل 459,4 مليون دولار محلي (59 مليون دولار أميركي).



ويجسد السعر غير المسبوق للمتر المربع مجددا الهوة في الثروات في المستعمرة البريطانية السابقة، بحسب “الفرنسية”.

وتشهد هونغ كونغ أسوأ ركود منذ سنوات، وقد ألقت القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 أعباء اقتصادية إضافية عليها بعد عام مضطرب إثر احتجاجات العام 2019.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بنسبة 6,1 % سنة 2020، وهو مستوى قياسي، كما وصلت نسبة البطالة إلى 6,6 % وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وتتسم هونغ كونغ بتناقضات كبيرة، إذ تتجاور فيها السيارات الفارهة الكثيرة مع مسنين يجمعون علبا كرتونية على عربات لإعادة تدويرها.

غير أن هذه الصفقة العقارية القياسية تؤكد مجددا أن الأثرياء الكبار في هونغ كونغ لا يعرفون الأزمة.

وقد حطّم سعر المتر المربع في هذه الصفقة العقارية الرقم القياسي السابق المسجل في 2017.

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