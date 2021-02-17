موقف وبائي مثير للقلق في العراق: أكثر من 3500 إصابة جديدة

2021/02/17 | 16:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 12 حالة وفاة فقط خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 653 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 3500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 3575 إصابة، و12 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من ألف حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 93%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 29 ألف شخص، 296 منهم تحت العناية المركزة.

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