رئيس الجمهورية: ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب

2021/02/17 | 16:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 17 شباط 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وقال رئيس الجمهورية، إنّ الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

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