2021/02/17 | 16:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر نفط مزيج "برنت"، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ كانون الثاني العام الماضي مستوى 64 دولارا للبرميل.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 64.72 دولارا للبرميل، وهو الارتفاع الأول منذ أكثر من سنة.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الخام في سوق النفط، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وتجاوز سعر خام البصرة الخفيف، الأربعاء،64 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية، إن "سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف يواصل الارتفاع ويتجاوز الـ 64 دولاراً".

وأضافت، أن "خام البصرة الثقيل عند 61.4 دولاراً للمرة الأولى منذ 13 شهراً".

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ عام.. النفط يتجاوز 64 دولارا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ عام.. النفط يتجاوز 64 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).