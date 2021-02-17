2021/02/17 | 16:20 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



سجل برميل النفط الخام في محافظة البصرة ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 64 دولاراً للمرة الأولى منذ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط العراقي عند أعلى مستوى منذ 13 شهراً.. وانتعاشة للسوق العالمية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط العراقي عند أعلى مستوى منذ 13 شهراً.. وانتعاشة للسوق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).