لجنة نيابية تكشف عدة مخالفات في قرارات مجلس الوزراء من بينها ‏اجراءات كورونا

2021/02/17 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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‏ كشف حازم الخالدي رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، ‏الاربعاء، عن وجود عدة مخالفات في القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء‎.‎

وقال الخالدي، في بيان تلقى موقع‎ NRT ‎عربية نسخة منه (17 شباط ‏‏2021)، ان " الاستثناءات التي ذكرت في قرارات المجلس، تضعف ‏دور الرقابة والتحقق من سلامة الإحالة والحيلولة دون ابرام الصفقات ‏الجانبية المحتملة، بينما تناقض بعض نصوص الفقرات مع مواد ‏الموازنة والمبدأ الذي روجت له‎".

ونوضح ذلك بالاتي‎:‎

‏1-‏ أعفى قرار مجلس الوزراء في جلسة (16/2/2021) الشركات ‏الأجنبية المنتجة للقاح كورونا عن اي تعويضات او غرامة ناتجة عن ‏تجهيز اللقاح واستخدامه ، بمعنى اذا نشأت مضاعفات على المواطنين ‏المستفيدين من اللقاح فلا تتحمل تلك الشركات اي تعويضات او غرامة ‏وهو امر غريب جدا‎.‎

‏2-‏ استثنى قرار مجلس الوزراء احالة عقد مشروع خدمات العناية ‏المركزة لحديثي الولادة الى شركة‎ (GE) ‎من الضوابط والتعليمات وهو ‏مخالف للشفافية والرقابة‎.‎

‏3-‏ يخول قرار مجلس الوزراء وزير الكهرباء صلاحية التفاوض ‏والتعاقد مع شركات قطاع خاص لتجهيز ونصب عدادات مسبقة الدفع ‏استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، بل اكثر من ذلك منحه ‏الاستثناء من أية تعليمات تصدر لتنفيذ الموازنة العامة.



وهذه الاستثناءات ‏تضعف دور الرقابة والتحقق من سلامة الإحالة والحيلولة دون ابرام ‏الصفقات الجانبية المحتملة‎.

‏4-‏ استثنى قرار مجلس الوزراء من الإعلان في الموقع الخاص للهيأة ‏الوطنية للاستثمار عن سبعة مشاريع استثمارية لتوليد الطاقة البديلة ‏بمقدار (755) ميكاواط في كربلاء المقدسة وواسط وبابل والمثنى وهو ‏مايخالف المادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006‏‎.‎

‏5-‏ يتناقض نص الفقرة خامسا من قرار مجلس الوزراء بتاريخ ‏‏61/2/2021 مع كثير من مواد الموازنة ومع المبدأ الذي روجت له ‏الورقة البيضاء بتعظيم ايرادات الخزينة العامة اذ اقترحت الفقرة ‏المذكورة تقليل اجور صندوق واردات المياه العائدة للخزينة العامة من ‏‏100٪ الى نسبة 20٪.‏

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