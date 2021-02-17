موندراما تسرد حياة المواطن العراقي على فرقة مسرح قره قوش

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل – (نحن مخلوقات مهاجرة مثل السنونو واللقالق وأسماك السردين، نبحث عن ……) شهدت فرقة مسرح قره قوش عصر يوم السبت 13 شباط 2021 مونودراما ( محطات ) قدمته جامعة الموصل – كلية الفنون الجميلة ، النص من تاليف ابراهيم كولان وتمثيل وسام بربر واخراج محمد اسماعيل الطائي.محطات … تتحدث …

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