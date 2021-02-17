وفاة المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية آرام ناجي بسبب مضاعفات كورونا

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي، بعد تأثره بمضاعفات فيروس كورونا.

وأكدت مصادر طبية أن الراحل توفي بعد تأثره بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به قبل ثلاثة اشهر وادى الى تدهور حالته الصحية مما ادخله إلى العناية المركزة منذ أسابيع عديدة.



هذا ونعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب آرام ناجي قائلا، إن الفقيد كان من النواب المثابرين والحريصين على أداء واجباتهم.

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