الوقف السني يوجه بإغلاق الجوامع والمساجد في عموم العراق

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه ديوان الوقف السني، على إغلاق جميع الجوامع وقاعات المناسبات التابعة له في عموم محافظات العراق، بعد توصيات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الوقف، ان قرارات الغلق ستكون حتى إشعار آخر، وشدد الوقف على قامة صلاة الجمعة من قبل الكادر الديني في الجامع حصراً، وبالسماعات الداخلية أو الاقتصار على رفع الأذان فقط.



كما وجه الوقف بتنفيذ إجراءات الوقاية خلال زيارة الاضرحة والمقامات والمراقد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التجمعات داخل الاضرحة.

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