وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يبحثون الخميس ملف إيران

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون غدا الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف النووي الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيستقبل نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب وسينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وفقا للبيان.

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