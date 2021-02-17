صالح: الحكومة ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، أن الحكومة ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، فيما شدد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها واستئصال الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن صالح "استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهميّة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وقال صالح، إنّ "الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية".

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