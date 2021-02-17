2021/02/17 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، تسجيل ارتفاع جديد بوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1236 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 653557، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 611036، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13204.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: العراق يسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات وإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: العراق يسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات وإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).