اقصاء جماعي لنجوم برشلونة

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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يستمر الحديث عن خسارة برشلونة الإسباني أمس على ملعبه كامب نو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة على المستوى الفني، حيث لحقت بالفريق العديد من الهزائم منذ بداية الموسم، بينما كانت مباراة باريس قاسية على جماهير البارسا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يبدو أن هناك بعض الأسماء داخل فريق برشلونة لا يجب لها الاستمرار داخل جدران النادي.

عوامل مثل التقدم في العمر، الإصابات المتكررة من شأنها أن تلقي ببعض أسماء برشلونة الكبيرة خارج النادي، رغم ما قدموه على مدار الأعوام الماضية.

الإسباني جيرارد بيكيه البالغ من العمر 34 عامًا، لم يعد قادرًا على مجاراة المهاجمين الشباب أصحاب السرعة، والمهارات الكبيرة.

ورغم تصريحاته بعد الخسارة (8-2) أمام بايرن ميونخ العام الماضي في دوري الأبطال، والتي أكد خلالها أن الفريق يحتاج إلى دماء جديدة حتى إذا استدعى الأمر رحيله، أصر على المشاركة أمس رغم الغياب الطويل بسبب الإصابة.

وأخيرًا، صاحب الـ 32 عامًا سيرجيو بوسكيتس، غير القادر على أداء مهامه في خط الوسط كما يجب، كما أنه سرعة اللاعب لم تعد مثل السابق.

ويذكر أن برشلونة خسر أمام إشبيلية في بطولة كأس ملك إسبانيا بنتيجة (2-0) خلال مباراة الذهاب، ما يدعه قاب قويسن أو أدنى من توديع كل المسابقات هذا الموسم.

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