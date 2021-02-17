2021/02/17 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اقدمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار على اغلاق فندق شيراتون البصرة لتردي مستوى الخدمة المقدمة من ادارة الفندق للنزلاء.وقالت الوزارة في بيانٍ :" ان شركة فندق البصرة ، التي كان اسمها سابقاً فندق شيراتون البصرة ، يسهم فيها القطاع العام برأسمال بنسبة 48،5% ، ولغرض إعادة إعمار الفندق بعد سقوط النظام السابق جرى التعاقد مع شركة سومر للاستثمارات العقارية لتأهيل الفندق"، مبينة :" ان الشركة المتعاقد معها ادعت انها انفقت مبلغ 45 مليون دولار لتأهيل الفندق، لكن بعد اطلاع المختصين تبين أن المبلغ المصروف لا يتجاوز (5) ملايين دولار ".واضاف البيان : " اتجهت شركة فندق البصرة إلى القضاء لفسخ العقد، لكنَّها لم تكسب القضية برغم مخالفة شركة سومر لقانون هيئة السياحة لعدم استحصال إجازة ممارسة المهنة، واستيلائها على حقوق المساهمين من القطاع الخاص، وقطاع الدولة منذ عام 2007 ولحد الآن ".واوضح :" ان العقد مع شركة سومر توجد فيه الكثير من المخالفات منها أنَّه لم تحدد مدته، ولم تقم الشركة بالتحاسب لغرض دفع استحقاقات العقد منذ سنة 2005، فضلاً عن التهرب الضريبي في تلك المدة".وتابع البيان : إنَّ غياب الرقابة القطاعية عن أنشطة الفندق السياحية أدى إلى تردي مستوى الخدمة المقدمة من قبل إدارة الفندق للنزلاء.وحرصاً من وزارة الثقافة والسياحة والآثار على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وتعديل الإجراءات التي رافقت عمل شركة سومر طوال هذه السنوات ، قامت الوزارة باغلاق الفندق"./ انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة : اغلاق فندق شيراتون البصرة لتردي مستوى الخدمة المقدمة فيه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة : اغلاق فندق شيراتون البصرة لتردي مستوى الخدمة المقدمة فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).