طلب لبابا الفاتيكان قبل زيارة العراق

2021/02/17 | 16:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن طلب للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان قبل زيارته المرتقبة إلى العراق....

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